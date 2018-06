Αιώνια τιμή για τον Στίβεν Χόκινγκ - Η τέφρα του δίπλα στους κορυφαίους επιστήμονες της ιστορίας

Η ταφή στο Αβαείο του Γουέστμινστερ είναι ίσως η μεγαλύτερη μεταθανάτια τιμή που μπορεί να δοθεί σε οποιονδήποτε Βρετανό και η τέφρα του Στίβεν Χόκινγκ τοποθετήθηκε εκεί την Παρασκευή, ανάμεσα στους τάφους των Ισαάκ Νεύτωνα και Καρόλου Δαρβίνου, δύο από τους κορυφαίους της επιστήμης.

Περίπου 1.000 άτομα, από περισσότερες από 100 χώρες, είχαν την ευκαιρία να παρευρεθούν στην τελετή, μετά από κλήρωση η οποία είχε περίπου 25.000 αιτήσεις για εισιτήρια.

Ο Βρετανός ηθοποιός Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, ο οποίος υποδύθηκε τον Χόκινγκ σε μία ταινία του BBC το 2004, καθώς και ο αστροναύτης Τιμ Πικ ήταν ανάμεσα σε αυτούς που εκφώνησαν λόγο προς τιμήν του διάσημου επιστήμονα στην τελετή.

Στην τελετή παρευρέθηκαν προσωπικότητες από τον κόσμο της σόουμπιζ, της επιστήμης και της πολιτικής, αποδεικνύοντας ότι ο διάσημος φυσικός γεφύρωνε το χάσμα ανάμεσα στην ακαδημαϊκή κοινότητα, τον απλό κόσμο και την πολιτιστική κουλτούρα.

Προσωπικότητες όπως ο ηθοποιός Ντέιβιντ Γουάλιαμς, ο δημοσιογράφος Πιρς Μόργκαν, ο μουσικός παραγωγός Νάιλ Ρότζερς, o μουσικός Ντέιβιντ Γκίλμουρ και ο καθηγητής Μπράιαν Κοξ ήταν ανάμεσα σε αυτους που παρευρέθηκαν στην τελετή για να τιμήσουν την μνήμη του διάσημου επιστήμονα.

Ο καθηγητής Κοξ είπε ότι ο Χόκινγκ ήταν μία αληθινή έμπνευση και ανέφερε την επιρροή που είχε πάνω του το βιβλίο του φυσικού, «A Brief History of Time» όταν ήταν 20 χρονών.

Ο Άγγλος αστρονόμος και καθηγητής, Σερ Μάρτιν Ρις και ο συνεργάτης του Στίβεν Χόκινγκ και κάτοχος βραβείου Νόμπελ Κιπ Θορν, επίσης εκφώνησαν λόγο κατά την τελετή.

Στην ομιλία του, ο Σερ Ρις είπε: «Μοιραζόταν τον αγνωστικισμό του Δαρβίνου, αλλά είναι πρέπον ότι κι αυτός θα πρέπει να ενταφιαστεί σε αυτό το εθνικό ιερό».

«Το όνομά του θα ζήσει στα χρονικά της επιστήμης. Κανείς άλλος από τον Αϊνστάιν, δεν έχει κάνει περισσότερα για να εμβαθύνει την κατανόησή μας για το χώρο και το χρόνο», συνέχισε.

«Εκατομμύρια κόσμος διεύρυνε τους ορίζοντές του με τα βιβλία και τις διαλέξεις του, ενώ ενέπνευσε σε παγκόσμιο επίπεδο με το μοναδικό παράδειγμά του, να επιτύχει εναντίον όλων των πιθανοτήτων».

Κατά τη διάρκεια της τελετής, οι στάχτες του Χόκινγκ τοποθετήθηκαν ανάμεσα σε δύο άλλους «γίγαντες» της επιστήμης, στον Νεύτωνα και στον Δαρβίνο.

The memorial stone has now been placed on top of #StephenHawking's grave in Westminster Abbey. pic.twitter.com/bUTgm2UI7U