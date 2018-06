Η γενική εισαγγελέας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης ενάγει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τρία από τα παιδιά του και το ίδρυμα που φέρει το όνομά του υποστηρίζοντας ότι επέδειξαν «εξακολουθητική παράνομη συμπεριφορά», συμπεριλαμβανομένης και της συνεργασίας της μη κερδοσκοπικής, φιλανθρωπικής οργάνωσης, με το προεκλογικό επιτελείου του Ρεπουμπλικανού πολιτικού το 2016.

Η εισαγγελέας Μπάρμπαρα Άντεργουντ ζητά τη διάλυση του Ιδρύματος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ αλλά και να απαγορευτεί στον πρόεδρο, στους δύο μεγαλύτερους γιους του και την κόρη του, Ιβάνκα, να αναλαμβάνουν ηγετικές θέσεις σε φιλανθρωπικά ιδρύματα της Νέας Υόρκης.

«Όπως δείχνει η έρευνα, το Ίδρυμα Ντόναλντ Τ. Τραμπ δεν ήταν παρά ένα καρνέ επιταγών για τις πληρωμές του κ. Τραμπ ή των επιχειρήσεών του προς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ανεξαρτήτως του σκοπού ή της νομιμότητάς τους. Δεν είναι αυτός ο τρόπος που πρέπει να λειτουργούν τα ιδιωτικά ιδρύματα», ανέφερε η εισαγγελέας Μπάρμπαρα Άντεργουντ, σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Η εισαγγελέας υποστηρίζει ότι από την έρευνα που ξεκίνησε επί του προκατόχου της, Έρικ Σνάιντερμαν, και κράτησε 21 μήνες, το ίδρυμα του Τραμπ παραβίαζε για μεγάλο χρονικό διάστημα τις «βασικές νομικές υποχρεώσεις» των μη κερδοσκοπικών οργανισμών.

Το Ίδρυμα Ντόναλντ Τζ. Τραμπ και οι διευθυντές του κατηγορούνται για «εκτεταμένο, αθέμιτο πολιτικό συντονισμό» με το προεκλογικό επιτελείο του προέδρου και «επαναλαμβανόμενη και σκόπιμη αυτοδικαιοπραξία» προκειμένου να ωφεληθούν τα προσωπικά και επιχειρηματικά συμφέροντα του Τραμπ.

Τα παιδιά του Τραμπ αναφέρονται επίσης ως εναγόμενοι στο αίτημα που υπέβαλε η εισαγγελέας στο Ανώτατο Δικαστήριο της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, στο Μανχάταν.

Η εισαγγελία ζητά να καταβάλει το ίδρυμα αποζημίωση ύψους 2,8 εκατομμυρίων δολαρίων και να απαγορευτεί για μια δεκαετία στον Ντόναλντ Τραμπ να αναλαμβάνει την προεδρία μη κερδοσκοπικών οργανώσεων στη Νέα Υόρκη.

Ζητά επίσης να επιβληθεί η ίδια απαγόρευση, αλλά μόνο για έναν χρόνο, στα παιδιά του, Ντόναλντ Τζούνιορ, Έρικ και Ιβάνκα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αντέδρασε αμέσως, μέσω του Twitter, χαρακτηρίζοντας «γελοίες» τις κατηγορίες σε βάρος του.

«Οι σκάρτοι Δημοκρατικοί της Νέας Υόρκης και ο ατιμασμένος (που έφυγε από την πόλη) Έρικ Σνάιντερμαν κάνουν ό,τι μπορούν για να με μηνύσουν για ένα ίδρυμα που έλαβε 18.800.000 δολάρια και έδωσε σε φιλανθρωπίες περισσότερα απ' όσα πήρε, 19.200.000. Δεν θα συμβιβαστώ σε αυτήν την υπόθεση!», έγραψε στο μήνυμά του.

The sleazy New York Democrats, and their now disgraced (and run out of town) A.G. Eric Schneiderman, are doing everything they can to sue me on a foundation that took in $18,800,000 and gave out to charity more money than it took in, $19,200,000. I won’t settle this case!...