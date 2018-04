Οι ΗΠΑ, η Γαλλία και η Βρετανία θα ενημερώσουν σήμερα το ΝΑΤΟ σχετικά με τις συντονισμένες αεροπορικές και πυραυλικές επιθέσεις τους κατά κυβερνητικών στόχων στην Συρία, σύμφωνα με αξιωματούχο της συμμαχίας.

Η συνεδρίαση των 29 πρεσβευτών του ΝΑΤΟ αναμένεται ν' αρχίσει γύρω στις 16:00 ώρα Ελλάδος.

Το ΝΑΤΟ δεν είχε συμμετοχή στην πραγματοποίηση των σημερινών αεροπορικών και πυραυλικών πληγμάτων κατά συριακών στόχων, ενώ ο γενικός γραμματέας της συμμαχίας, Γενς Στόλτενμπεργκ υποστήριξε τις επιθέσεις, με σημερινή ανακοίνωσή του.

«Η ενέργεια αυτή θα περιορίσει την ικανότητα της συριακής κυβέρνησης να πραγματοποιήσει άλλες επιθέσεις με χημικά όπλα κατά του συριακού λαού», τόνισε χαρακτηριστικά ο Γ. Γ. του ΝΑΤΟ.

I support the actions by the US, UK and France against the #Syrian regime's chemical weapons facilities and capabilities. #NATO considers the use of chemical weapons unacceptable. Those responsible must be held accountable. https://t.co/HPQ4YpTT7Y