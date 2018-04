Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε με νέο tweet πως η εχθρότητα με τη Μόσχα προκλήθηκε από τη «διεφθαρμένη» έρευνα που, όπως είπε, προκάλεσαν οι Δημοκρατικοί, για τη ρωσική ανάμιξη στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές.

Much of the bad blood with Russia is caused by the Fake & Corrupt Russia Investigation, headed up by the all Democrat loyalists, or people that worked for Obama. Mueller is most conflicted of all (except Rosenstein who signed FISA & Comey letter). No Collusion, so they go crazy!