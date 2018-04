Περισσότεροι από 200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη συντριβή του στρατιωτικού αεροσκάφους νωρίτερα σήμερα στην Αλγερία.

Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι ο αριθμός των νεκρών ανήλθε σε 257, ενώ ο ιδιωτικός τηλεοπτικός σταθμός Ennahar TV έκανε λόγο για 247 νεκρούς.

Λίγο νωρίτερα το αλγερινό υπουργείο Άμυνας είχε επιβεβαιώσει την πληροφορία για 181 νεκρούς - τον ίδιο απολογισμό είχαν δώσει και πηγές των υπηρεσιών εκτάκτων αναγκών της χώρας, τις οποίες επικαλέστηκε το πρακτορείο Associated Press. Πρόσθεσαν ακόμη ότι υπάρχουν κάποιοι επιζώντες.

Οι πληροφορίες σχετικά με τον ακριβή αριθμό των ατόμων που επέβαιναν στο αεροσκάφος παραμένουν συγκεχυμένες.

Dozens reportedly killed after military plane crashes into a residential area in #Algeria pic.twitter.com/9F59j76kr9