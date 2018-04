Λίγη ώρα μετά την τραγική πτώση αεροσκάφους στην Αλγερία, και στη Σερβία σημειώθηκε συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αεροπλάνο τύπου SOKOG4 Super Galeb έπεσε βορειανατολικά του Βελιγραδίου.

Οι δύο χειριστές του φέρεται να χρησιμοποίησαν τον αυτόματο μηχανισμό εκτίναξης και εγκατέλειψαν το αεροσκάφος πριν από την πτώση του.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ένας από τους δύο πιλότους είναι νεκρός.

Στην περιοχή έχουν σπεύσει ασθενοφόρα και πραγματογνώμονες αεροπορικών ατυχημάτων.

The Ministry of Defence of #Serbia confirmed that warplane crashed near the #Kovacica.