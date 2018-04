Στρατιωτικό αεροπλάνο συνετρίβη στην Αλγερία και υπάρχουν φόβοι για δεκάδες νεκρούς.

Το αεροσκάφος συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Μπούφαρικ, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων δυτικά του Αλγερίου, της αλγερινής πρωτεύουσας. Το αεροπλάνο κατευθυνόταν στην πόλη Μπεσάρ.

Οι πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των επιβατών και των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους παραμένουν συγκεχυμένες. Το πρακτορείο ειδήσεων της χώρας APS και αλγερινά τηλεοπτικά δίκτυα, επικαλούμενα στρατιωτική πηγή κάνουν λόγο για τουλάχιστον 100 επιβαίνοντες.

To πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο τοπικά μέσα ενημέρωσης, μετέδωσε ότι τουλάχιστον 100 άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Στο μεταξύ, το πρακτορείο Sputnik αναφέρει πως οι επιβαίνοντες ήταν 200 και επικαλούμενο το τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya μεταδίδει ότι δεν υπάρχουν επιζώντες. Κάποια τοπικά μέσα ενημέρωσης έκαναν επίσης λόγο ακόμη και για 200 νεκρούς.

Το Γαλλικό Πρακτορείο μετέδωσε ότι δεν υπάρχει απολογισμός θυμάτων.

Σύμφωνα με το BBC, που επικαλείται δηλώσεις του αξιωματούχου των υπηρεσιών εκτάκτων αναγκών συνταγματάρχη Φαρίντ Νετσάντ στο δημόσιο ραδιόφωνο, βρέθηκε ένας επιζών ενώ συνεχίζονται οι έρευνες διάσωσης. Το αεροσκάφος φέρεται να μετέφερε στρατιωτικούς με τις οικογένειές τους.

