Συναγερμός σήμανε πριν από λίγο στις βρετανικές αρχές, μετά τον εντοπισμό ενός ύποπτου οχήματος κοντά στο παλάτι του Μπάκιγχαμ.



Το λευκό βαν θεωρήθηκε ύποπτο από τις αστυνομικές αρχές και ο 30χρονος οδηγός του συνελήφθη.

Man arrested after suspicious van parked on Bird Cage walk near #BuckinghamPalace I saw the police arrive and seal off the area. #BREAKING @GMB pic.twitter.com/YgcH5CNCvG — Jonathan Swain (@SwainITV) 9 Απριλίου 2018





Σύμφωνα με το Reuters, η περιοχή αποκλείστηκε και γίνεται έρευνα στο όχημα.

Green Park and Buckingham Palace on lockdown after man arrested and suspicious van found on Birdcage Walk. Atrocious weather too. #BuckinghamPalace pic.twitter.com/K3SEaFXClK — Jon Collins ⚜️ (@joncollins85) 9 Απριλίου 2018