Σοκαρισμένος είναι ο Καναδάς από το τραγικό, πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα που συνέβη την Παρασκευή, με θύματα τα μέλη μίας ομάδας νέων χόκεϊ επί πάγου.

Η αστυνομία της χώρας επιβεβαίωσε πως 14 άτομα σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα, όταν ένα φορτηγό συγκρούστηκε με πούλμαν που μετέφερε την ομάδα "Humboldt Broncos".

Οι παίκτες της ομάδας είναι ηλικίας 16 έως 21 ετών ενώ, μέχρι στιγμής, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί οι ταυτότητες των νεκρών.

Η ομάδα νέων "Humboldt Broncos" βρίσκονταν καθ' οδόν στην 35η εθνική οδό όταν συνέβη η σύγκρουση των δύο οχημάτων με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 14 από τα 28 άτομα που επέβαιναν στο πούλμαν.

Τρία άτομα βρίσκονται ακόμα σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τον επιθεωρητή της Βασιλικής Καναδικής Αστυνομίας, Τεντ Μούνρο.

«Δεν μπορώ να φανταστώ τι περνούν αυτοί οι γονείς», έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter, o πρωθυπουργός της χώρας Τζάστιν Τρουντό.

I cannot imagine what these parents are going through, and my heart goes out to everyone affected by this terrible tragedy, in the Humboldt community and beyond. https://t.co/2cIn2CTy08