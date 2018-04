Χιλιάδες εκπαιδευτικοί διαδηλώνουν σήμερα στο Κεντάκι και την Οκλαχόμα διεκδικώντας αυξήσεις στους μισθούς τους και την καλύτερη χρηματοδότηση του δημοσίου σχολείου.

Πολλά μαθήματα έχουν ανασταλεί σε αυτές τις δύο αμερικανικές Πολιτείες. Σε ορισμένες περιοχές, τα σχολεία έχουν κλείσει λόγω των ανοιξιάτικων διακοπών όμως σε άλλα οι αρχές δεν κατάφεραν να βρουν αντικαταστάτες.

Περίπου 30.000 εκπαιδευτικοί αναμένεται να διαδηλώσουν στην Οκλαχόμα (νότια) και αρκετές χιλιάδες αναμένεται να κατακλύσουν τους δρόμους του Φράνκφορτ, της πρωτεύουσας του Κεντάκι (κεντροανατολικές ΗΠΑ).

Οι κινητοποιήσεις είναι οι τελευταίες κατά σειρά που πραγματοποιούν οι εκπαιδευτικοί στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, έπειτα από μια απεργία εννέα ημερών τον Μάρτιο στη δυτική Βιρτζίνια (ανατολικά), η οποία είχε ως αποτέλεσμα οι καθηγητές σε αυτήν την πολιτεία να καταφέρουν να λάβουν μια πρώτη αύξηση στους μισθούς τους σε διάστημα 4 ετών.

Sarah Drake, an 8th grade teacher in Marlow, Oklahoma says some school districts in the state have gone to 4-day work weeks because “the schools can’t afford to keep the lights on.” Also, “so teachers can work extra jobs.” #OKWalk4Kids pic.twitter.com/pS1gWnKWVb