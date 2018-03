Ένας άνδρας προσπάθησε να χτυπήσει, με το αυτοκίνητο που οδηγούσε, στρατιωτικούς στη νοτιοανατολική Γαλλία, σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στην αστυνομία.

Δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

#BREAKING Driver tries to hit soldiers in southeast France; none injured: security sources