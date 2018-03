Ο Κιμ Γιονγκ Ουν τάχθηκε υπέρ «της αποπυρηνικοποίησης» της κορεατικής χερσονήσου και επιβεβαίωσε την προοπτική της συνόδου κορυφής με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας «έτοιμος» για τις συνομιλίες τους, κατά τη διάρκεια της ανεπίσημης, αλλά ιστορικής, επίσκεψης που έκανε στην Κίνα, στη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ.

Έπειτα από μιάμιση ημέρα αβεβαιότητας κι έντονης σεναριολογίας, το κρατικό κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα επιβεβαίωσε εντέλει νωρίς σήμερα το πρωί την επίσκεψη του Κιμ στο Πεκίνο, την πρώτη του στο εξωτερικό αφότου ανέλαβε την εξουσία, και τη συνάντησή του με τον Σι. Η επίσκεψη άρχισε την Κυριακή κι ολοκληρώθηκε σήμερα.

«Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η πρώτη μου επίσκεψη στο εξωτερικό (έπρεπε να γίνει) στην κινεζική πρωτεύουσα», είπε ο Κιμ, σύμφωνα με το βορειοκορεάτικο επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA. «Αυτό ήταν επίσημο καθήκον μου», πρόσθεσε.

Ο Κιμ διαβεβαίωσε ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ, έπειτα από μήνες ανταλλαγής απειλών πολέμου μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών, με αφορμή τα βορειοκορεάτικα προγράμματα για την απόκτηση πυρηνικών όπλων και την κατασκευή βαλλιστικών πυραύλων, ιδίως διηπειρωτικών.

Η σύνοδος αυτή είχε ανακοινωθεί από τις κυβερνήσεις της Νότιας Κορέας και των ΗΠΑ, αλλά μέχρι τώρα δεν είχε επιβεβαιωθεί επίσημα από καμιά βορειοκορεάτικη πηγή.

Σύμφωνα με τη Σεούλ, αναμένεται να γίνει περί τα τέλη του Μαΐου, όμως ούτε η ακριβής ημερομηνία, ούτε το πού θα γίνει έχει ανακοινωθεί.

Η Βόρεια Κορέα «είναι έτοιμη να κάνει διάλογο με τις ΗΠΑ και να διεξαγάγει μια σύνοδο κορυφής των δύο χωρών», είπε ο Κιμ στον Σι, σύμφωνα με το Νέα Κίνα.

Ο ισχυρός άνδρας της Πιονγκγιάνγκ, που επέβλεψε τα τελευταία χρόνια μια σειρά δοκιμών πυρηνικών όπλων και εκτοξεύσεων διηπειρωτικών πυραύλων ικανών να πλήξουν το έδαφος των ΗΠΑ, τάχθηκε παράλληλα υπέρ της αποπυρηνικοποίησης της κορεατικής χερσονήσου.

«Η πάγια θέση μας είναι ότι έχουμε δεσμευθεί υπέρ της αποπυρηνικοποίησης της κορεατικής χερσονήσου, σύμφωνα με τις επιθυμίες του πρώην προέδρου Κιμ Ιλ Σουνγκ και του πρώην γενικού γραμματέα Κιμ Γιονγκ Ιλ», είπε ακόμα ο Κιμ Γιονγκ Ουν, αναφερόμενος στους προκατόχους του - αντίστοιχα τον παππού του και τον πατέρα του - σύμφωνα με το Νέα Κίνα.

Ο Κιμ με κοστούμι Μάο

Η κινεζική δημόσια τηλεόραση CCTV μετέδωσε εικόνες των Κιμ και Σι μπροστά στις σημαίες των δύο χωρών τους, με τη συνοδεία των συζύγων τους.

Ο Κιμ είχε συναντήσεις στο Μέγαρο του Λαού, το τεράστιο κτίριο στα όρια της πλατείας Τιενανμέν, και του παρατέθηκε γεύμα κατά τη διάρκεια αυτής της «ανεπίσημης» επίσκεψής του, σύμφωνα με το Νέα Κίνα.

Ο Σι και ο φιλοξενούμενός του, με κοστούμι Μάο στο χρώμα του ανθρακίτη, ακούν τους ύμνους των δύο κρατών κι επιθεωρούν στρατιωτικό άγημα σε αυτά τα πλάνα.

Στην επίσκεψη αναφέρθηκαν πρώτα το βράδυ της Δευτέρας ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης, που τόνισαν ότι ηγετικό στέλεχος της κυβέρνησης της Βόρειας Κορέας αφίχθη με ειδικό τρένο στο Πεκίνο, χωρίς να είναι όμως σε θέση να επιβεβαιώσουν ότι επρόκειτο πράγματι για τον Κιμ Γιονγκ Ουν.

