Η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στην πόλη Τρεμπ της νοτιοδυτικής Γαλλίας, που είχε αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ανθρώπων.

Σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, το Ισλαμικό Κράτος ανέφερε πως ένας «στρατιώτης του χαλιφάτου» πραγματοποίησε την επίθεση, χωρίς ωστόσο να τεκμηριώνει τον ισχυρισμό αυτό. Η τζιχαντιστική οργάνωση δεν έδωσε άλλες πληροφορίες.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και δύο τραυματίστηκαν σε τρία ξεχωριστά περιστατικά, τα οποία η γαλλική κυβέρνηση αντιμετωπίζει στο σύνολό τους ως τρομοκρατική ενέργεια. Ο δράστης σκοτώθηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Όπως έγινε γνωστό ο δράστης ξεκίνησε από την κοντινή πόλη Καρκασόν, όπου έκλεψε αρχικά ένα αυτοκίνητο, σκοτώνοντας έναν επιβάτη και τραυματίζοντας τον οδηγό. Στη συνέχεια, τραυμάτισε στον ώμο έναν αστυνομικό των γαλλικών ΜΑΤ, την ώρα που έκανε τζόγκινγκ με συναδέλφους του, επίσης στην Καρκασόν.

Μετά κατευθύνθηκε στην πόλη Τρεμπ και εισέβαλε σε σουπερμάρκετ πυροβολώντας και κρατώντας ομήρους. Δύο άτομα σκοτώθηκαν εκεί, ενώ ο δράστης έπεσε νεκρός από πυρά των δυνάμεων ασφαλείας έπειτα από έφοδο της αστυνομίας στο κατάστημα.

Σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Ζεράρ Κολόμπ, στο σουπερμάρκετ, όπου ο τρομοκράτης κρατούσε τους ομήρους, ένας υψηλόβαθμος από την χωροφυλακή της Καρκασόν δέχθηκε να πάρει τη θέση ενός ομήρου, πράγμα που αποδέχτηκε ο δράστης. Ο χωροφύλακας άφησε στο τραπέζι ανοικτό το τηλέφωνό του, ώστε οι συνάδελφοί του να μπορούν να ακούν ό,τι γινόταν στο εσωτερικό του σουπερμάρκετ.

Έτσι στο άκουσμα ενός πυροβολισμού εφόρμησαν και σκότωσαν τον δράστη, παρότι η αρχική πρόθεση ήταν να τον συλλάβουν ζωντανό. Ο χωροφύλακας που πήρε τη θέση του ομήρου τραυματίστηκε σοβαρά από τον πυροβολισμό.

Ο δήμαρχος της πόλης Τρεμπ Ερίκ Μενασί ανέφερε στον τηλεοπτικό σταθμό LCI πως ο άνδρας εισήλθε στο κατάστημα φωνάζοντας «Αλλάχου Ακμπάρ (Ο Θεός είναι μεγάλος), θα σας σκοτώσω όλους».

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας δήλωσε σε δημοσιογράφους πως ο άνδρας που σκότωσε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους σε επιθέσεις στη νότια Γαλλία ήταν ένας 26χρονος που ήταν γνωστός στις αρχές για μικροαδικήματα και κατοχή ναρκωτικών. Πρόσθεσε πως ενήργησε μόνος.

Ο Κολόμπ είπε πως ο επιτιθέμενος λεγόταν Ρεντουάν Λακντίμ και πως ήταν από τη γειτονική Καρκασόν, απ' όπου ξεκίνησαν οι επιθέσεις. Είχε γεννηθεί το 1992 στο Μαρόκο

«Ηταν γνωστός [στις αρχές] για μικροαδικήματα. Τον είχαμε παρακολουθήσει και πιστεύαμε ότι δεν είχε ριζοσπαστικοποιηθεί», είπε ο Κολόμπ. «Τίποτε δεν έδειχνε ότι θα μπορούσε να περάσει σε τρομοκρατική ενέργεια. Η αλλαγή ήταν ραγδαία και ενόσω ήταν υπό παρακολούθηση» πρόσθεσε.

Ο δράστης φέρεται να δήλωσε πίστη στο Ισλαμικό Κράτος. Ο τηλεοπτικός σταθμός BFM μετέδωσε, επικαλούμενος ανώνυμη πηγή, πως ο ένοπλος ζήτησε την απελευθέρωση του Σαλάχ Αμπντεσλάμ, κύριου επιζώντα υπόπτου για τις επιθέσεις στο Παρίσι που είχαν αποτέλεσμα τον θάνατο 130 ανθρώπων.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν από τις Βρυξέλλες χαρακτήρισε το περιστατικό «τρομοκρατική ενέργεια».

France supermarket hostage situation: French President Emmanuel Macron says he will travel back from Brussels "in order to coordinate all the necessary measures" https://t.co/RxIXVmh0p6 pic.twitter.com/kpcLM2QYwd