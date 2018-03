Ο μαθητής που πυροβόλησε και τραυμάτισε σοβαρά δύο συμμαθητές του σε Λύκειο του Μέριλαντ, σήμερα το πρωί, απεβίωσε αφού ενεπλάκη σε ανταλλαγή πυροβολισμών με έναν φρουρό ασφαλείας του σχολικού συγκροτήματος, είπε ο σερίφης της κομητείας.

Ο δράστης υπενθυμίζεται ότι πυροβόλησε έναν μαθητή και μια μαθήτρια στο Λύκειο Γκρέιτ Μιλς στην κομητεία Σεντ Μέρι.

Στη συνέχεια ένας φρουρός ασφαλείας άνοιξε πυρ με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του ενόπλου, όπως περιέγραψε ο σερίφης της κομητείας Τίμοθι Κάμερον στο MSNBC.

Οι δύο τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία.

Τα κίνητρα του δράστη δεν έχουν διευκρινιστεί, συμπλήρωσε ο Κάμερον, προσθέτοντας: «Δεν γνωρίζουμε τη σχέση τους, δεν γνωρίζουμε τα κίνητρα».

Οι αρχές είχαν προχωρήσει σε εκκένωση του σχολικού συγκροτήματος του Γκρέιτ Μιλς και αναφέρουν πως το επεισόδιο έχει πλέον «περιοριστεί».

«Η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο», ανακοίνωσαν οι σχολικές αρχές. Το Λύκειο του Γκρέιτ Μιλς έχει περίπου 1.600 μαθητές ηλικίας από 14 έως 18 ετών.

You never think it’ll be your school and then it is. Great Mills is a wonderful school and somewhere I am proud to go. Why us?