Πέθανε ο τελευταίος αρσενικός λευκός ρινόκερος του Βορρά που είχε απομείνει εν ζωή, στην Κένυα σε ηλικία 45 ετών.

O θάνατός του έχει προκαλέσει παγκόσμια συγκίνηση αλλά και ανησυχία, καθώς πλέον απομένουν εν ζωή μόνον δύο θηλυκά του υποείδους αυτού, ανακοίνωσαν σήμερα οι υπεύθυνοι του καταφυγίου στην Κένυα στο οποίο ζούσε.

Ο Σουντάν, ο λευκός αυτός ρινόκερος του Βορρά υπέφερε εδώ και καιρό από επιπλοκές στην υγεία του που οφείλονταν στην προχωρημένη ηλικία του και έπειτα από μια εβδομάδα σοβαρής επιδείνωσης που παρουσίασε, «η κτηνιατρική ομάδα αποφάσισε να τον υποβάλει σε ευθανασία», σύμφωνα με ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το καταφύγιο Ol Pejeta της Κένυας όπου ζούσε.

«Η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε σημαντικά το τελευταίο 24ωρο. Δεν μπορούσε ούτε να σταθεί όρθιος και υπέφερε πολύ», διευκρίνισε η ομάδα κτηνιάτρων του Ol Pejeta, ενός καταφυγίου 350 τετραγωνικών χιλιομέτρων που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 200 χιλιομέτρων βόρεια του Ναϊρόμπι.

It is with great sadness that Ol Pejeta Conservancy and the Dvůr Králové Zoo announce that Sudan, the world’s last male northern white rhino, age 45, died at Ol Pejeta Conservancy in Kenya on March 19th, 2018 (yesterday). #SudanForever #TheLoneBachelorGone #Only2Left pic.twitter.com/1ncvmjZTy1

Ο θάνατος του Σουντάν συνεπάγεται την εξαφάνιση του υποείδους στο οποίο ανήκε, εκτός κι αν οι επιστήμονες, οι οποίοι είχαν προλάβει να πάρουν γενετικό υλικό από τον τελευταίο αυτόν αρσενικό λευκό ρινόκερο του Βορρά, καταφέρουν με τεχνικές τεχνητής γονιμοποίησης να επιτευχθεί η σύλληψη «ρινόκερων του σωλήνα», που θα μπορούσαν στη συνέχεια να εμφυτευτούν σε μια «παρένθετη μητέρα» κάποιου άλλου υποείδους, καθώς τα δύο τελευταία θηλυκά των λευκών ρινόκερων του Βορρά είναι υπέργηρα.

Η εξαφάνιση του υποείδους του λευκού ρινόκερου του Βορρά οφείλεται πρωτίστως στη λαθροθηρία τις δεκαετίες του 1970 και του 1980 όταν ο παραδοσιακός τόπος κατοικίας του - Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Τσαντ, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σημερινό Νότιο Σουδάν - μαστιζόταν από συγκρούσεις.

Sudan will be remembered for his unusually memorable life. In the 1970s, he escaped extinction of his kind in the wild when he was moved to Dvůr Králové Zoo. Throughout his existence, he significantly contributed to survival of his species as he sired two females.