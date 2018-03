Υπό κράτηση τέθηκε ο Νικολά Σαρκοζί στο πλαίσιο έρευνας για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 από το καθεστώς Καντάφι.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters και πολλά γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας τέθηκε υπό κράτηση σήμερα το πρωί από την αστυνομία, όπου πρόκειται να εξεταστεί στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενες παρατυπίες σε σχέση με τη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας του 2007.

JUST IN: Former French president Nicolas Sarkozy in police custody in investigation over campaign financing - court source pic.twitter.com/TU5mpNGq3d