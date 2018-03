Η Uber ανακοίνωσε ότι προχωρά σε προσωρινή παύση των δοκιμών των αυτοοδηγούμενων οχημάτων της, μετά από θανατηφόρο ατύχημα πεζού στην Αριζόνα.

Οι δοκιμές σταματούν όχι μόνο στην Αριζόνα, αλλά και στο Σαν Φρανσίσκο, το Τορόντο και το Πίτσμπεργκ.

Μία 49χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν χτυπήθηκε από αυτοκίνητο, ενώ διέσχιζε ένα δρόμο στο Τέμπε της Αριζόνα.

Ενώ τα αυτοοδηγούμενα οχήματα έχουν εμπλακεί σε πολλαπλά ατυχήματα, είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει τόσο σοβαρό δυστύχημα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Uber, Dara Khosrowshahi, χαρακτήρισε το περιστατικό ως «απίστευτα θλιβερή είδηση».

«Η σκέψη μας είναι με την οικογένεια του θύματος, καθώς συνεργαζόμαστε με τις τοπικές αρχές για την διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter.

Some incredibly sad news out of Arizona. We’re thinking of the victim’s family as we work with local law enforcement to understand what happened. https://t.co/cwTCVJjEuz