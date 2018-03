Το άγαλμα ενός μυθικού ήρωα των Κούρδων γκρέμισαν μαχητές στην Αφρίν, με την υποστήριξη των τουρκικών δυνάμεων που κατέλαβαν την πόλη σήμερα το πρωί.

Σύμφωνα με συγκλίνουσες αναφορές, το πεσμένο άγαλμα του μυθικού σιδηρουργού Kawa και συμβόλου ανεξαρτησίας για τους απανταχού Κούρδους, έπεσε από ένοπλους που υποστηρίζουν οι τουρκικές μονάδες.

“Kawa Hadad” statue has been destroyed by Turkish forces and it’s Syrian proxies in Afrin



This is a war on Kurds and Kurdish people by a group of Fascists and Islamists -ISIS destroyed statutes wherever it reached #Afrin #TwitterKurds pic.twitter.com/HiYmLM7ly8