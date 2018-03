Νέες απειλές προς την Ευρώπη εξαπέλυσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Ερζερούμ.

«Φιλοξενούμε 3,5 εκατομμύρια πρόσφυγες από την Συρία. Αν ανοίξουμε τις πύλες δεν θα βρίσκετε τρύπα να κρυφτείτε. Με παρακαλέσατε να μην ανοίξω τα σύνορα. Αποφασίστε επιτέλους τι θέλετε!», είπε μιλώντας μπροστά σε χιλιάδες κόσμου στο Ερζερούμ, μετά την κηδεία ενός πεσόντος στις επιχειρήσεις στην Αφρίν.

Ο Τούρκος πρόεδρος επιτέθηκε φραστικά και στις ΗΠΑ. «Είμαστε ένα έθνος 81 εκατομμυρίων. Θα μας πουν τι να κάνουμε;», αναρωτήθηκε.

