Ένα αεροπλάνο με 71 επιβαίνοντες συνετρίβη σήμερα κατά την προσγείωσή του στο διεθνές αεροδρόμιο του Κατμαντού, στο Νεπάλ.

Εκπρόσωπος του στρατού δήλωσε στο Reuters πως τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Άλλος εκπρόσωπος του στρατού, τον οποίο επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο, ο Γκοκούλ Μπανταρί, ανέφερε πως οι νεκροί είναι τουλάχιστον 27, αλλά πρόσθεσε πως «οι πιθανότητες να βρεθούν ζωντανοί είναι ελάχιστες διότι το αεροπλάνο έχει καεί».

Πρόκειται για ένα αεροσκάφος της εταιρίας από το Μπαγκλαντές US-Bangla, το οποίο συνετρίβη στην ανατολική πλευρά του Διεθνούς Αεροδρομίου Tribhuvan. Σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων στο BBC, το αεροπλάνο βγήκε από τον διάδρομο στη διάρκεια της προσγείωσής του και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Το αεροπλάνο είχε απογειωθεί από την Ντάκα με 67 επιβάτες και τετραμελές πλήρωμα.

Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 17 άτομα, ενώ έχουν ανασυρθεί και πτώματα από τα συντρίμμια. «Ανασύρουμε πτώματα και τραυματίες από τα συντρίμμια», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Ναραγιάν Πρασάντ Ντουβάντι.

Φωτογραφίες και βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα social media δείχνουν σύννεφα καπνού στον διάδρομο προσγείωσης.

#BREAKING #Nepal: A US-Bangla airlines aircraft has crashed in the eastern side of the Tribhuvan International Airport (TIA) in the #Kathmandu on Monday. Details yet to come. https://t.co/qsxgS4w3sG pic.twitter.com/ODr8L2xS9X