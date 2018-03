Η συντριβή του τουρκικού αεροσκάφους στο δυτικό Ιράν ενδέχεται να προκλήθηκε από τη φωτιά που ξέσπασε στον κινητήρα του, δήλωσε σήμερα ο Μοτζιτάμπα Καλίντι, ο εκπρόσωπος τύπου του Κέντρου διαχείρισης Εκτάκτων Περιστατικών, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Sputnik.

Σύμφωνα με το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV broadcaster, 11 άνθρωποι μεταξύ αυτών 8 επιβάτες και 3μελές πλήρωμα, επέβαιναν στο αεροσκάφος Bombardier CL60, το οποίο κατέπεσε στην επαρχία Τσαχαρμαχάλ και Μπαχτιαρί, ενώ είχε απογειωθεί από την πόλη Σαρτζάχ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με προορισμό την Κωνσταντινούπολη.

«Το αεροσκάφος συνετρίβη αφού ξέσπασε φωτιά στον κινητήρα και κάτοικοι της περιοχής είδαν το αεροσκάφος να έχει τυλιχθεί στις φλόγες», είπε ο Καλίντι, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Ομάδες διάσωσης έχουν ήδη φθάσει στο σημείο της συντριβής όπου έχει ξεσπάσει φωτιά.

Στο ιδιωτικό αεροσκάφος επέβαινε η κόρη ενός επιφανούς Τούρκου επιχειρηματία και οι φίλες της, που επέστρεφαν στην Τουρκία έπειτα από μια γιορτή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μεταδίδουν τουρκικά ΜΜΕ.

Τουρκικά ΜΜΕ επιβεβαιώνουν ότι οι επιβάτες ήταν η Μίνα Μπασαράν, η κόρη του επιχειρηματία Χουσεϊν Μπασαράν και οι επτά φίλες της.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι είχαν πάει να γιορτάσουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τον επικείμενο γάμο της Μπασαράν.

Ιρανός αξιωματούχος άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχουν ελάχιστες ελπίδες να εντοπιστούν επιζώντες στα συντρίμμια του αεροσκάφους.

Η εφημερίδα Hurriyet και τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν ότι το Challenger 604 της καναδικής Bombardier ήταν ιδιοκτησίας της Basaran Holding Company του πατέρα της Μίνας Μπασαράν.

Η εταιρεία, που εδρεύει στην Κωνσταντινούπολη, δραστηριοποιείται στους τομείς της ενέργειας, των κατασκευών και του τουρισμού.

Ο Μπασαράν έχει επίσης διατελέσει αντιπρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας Trabzonspor.

UPDATE — Private plane that crashed in southwestern Iran was carrying Başaran Holding's heir and bride-to-be Mina Başaran and 7 of her friends flying to Istanbul from a bachelorette party in Dubai https://t.co/CRnBGW1xX7 pic.twitter.com/ZZ77eWhyxV