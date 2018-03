Προειδοποίηση σε όλους τους φοιτητές να παραμείνουν εντός των κολεγιακών εγκαταστάσεων εξέδωσε το κολέγιο Utica, στη Νέα Υόρκη, λόγω της ύπαρξης «σοβαρής απειλής».

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση ζητείται από όλους τους φοιτητές να παραμείνουν σε ασφαλές μέρος, ενώ όσοι βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους, καλούνται να βρουν άμεσα καταφύγιο.

UC ALERT: Utica College is currently under a lock down due to a real, credible threat. Everyone on campus is to remain sheltered in place. Please get to a safe place and remain there until you are told the shelter in place direction has been

lifted. — Utica College (@uticacollege) March 5, 2018

Δεν έχει γίνει γνωστό για τι είδους απειλή πρόκειται και δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τον εκπρόσωπο του κολεγίου, πρόκειται για «σοβαρή απειλή».

Continue to shelter in place until you receive instruction via UC Alert to do otherwise. There are armed police officers on campus. Please follow all instructions from law enforcement. — Utica College (@uticacollege) March 5, 2018

Όπως ανακοίνωσε μέσω Twitter το κολέγιο, ένοπλοι αστυνομικοί θα εκκενώσουν όλους τους χώρους του Utica.

Επίσης, ζητά από τους σπουδαστές να συμμορφωθούν στις εντολές των αστυνομικών δυνάμεων.