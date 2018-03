Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα επιβάλει δασμούς στις εισαγωγές αυτοκινήτων στις ΗΠΑ, εάν η ΕΕ αυξήσει τους δασμούς σε βάρος αμερικανικών εταιρειών.

«Εάν η ΕΕ θέλει να αυξήσει περαιτέρω τους ήδη τεράστιους δασμούς και (εμπορικούς) φραγμούς στις αμερικανικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται εκεί, εμείς απλά θα εφαρμόσουμε έναν Δασμό στα Αυτοκίνητά τους τα οποία ελεύθερα εισρέουν στις ΗΠΑ» έγραψε ο αμερικανός πρόεδρος στο Twitter.

If the E.U. wants to further increase their already massive tariffs and barriers on U.S. companies doing business there, we will simply apply a Tax on their Cars which freely pour into the U.S. They make it impossible for our cars (and more) to sell there. Big trade imbalance!