Αντιδράσεις περί πολιτιστικής αποικιοκρατίας και δυτικών διπλών στάνταρ έχει πυροδοτήσει ένας Αμερικανός σκιέρ μετά την απόφασή του να διασώσει ένα κουτάβι από φάρμα κρέατος στη Νότια Κορέα στην διάρκεια φετινών Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Ο Gus Kenworthy, ένας από τους διασημότερους χειμερινούς αθλητές της Αμερικής, δημοσίευσε στα social media φωτογραφίες μαζί με το καινούργιο του νέου κατοικίδιο, τον Beemo, με τη λεζάντα «Οι σκύλοι είναι φίλοι. Όχι φαγητό» για να υπογραμμίσει την «δυσάρεστη κατάσταση» που αντιμετωπίζουν εκατομμύρια σκύλοι στην Κορέα, οι οποίοι προορίζονται να γίνουν τροφή.

«Υπάρχει ένα επιχείρημα πως το να τρως σκύλους είναι μέρος της κορεάτικης κουλτούρας. Και, παρόλο που προσωπικά διαφωνώ με αυτό, συμφωνώ πως δεν είναι δική μου δουλειά να επιβάλλω δυτικά ιδανικά. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρονται σε αυτά ζώα είναι εντελώς απάνθρωπος και η κουλτούρα δεν πρέπει ποτέ να γίνεται αποδιοπομπαίος τράγος για την βιαιότητα», έγραψε σε ανάρτησή του στο Instagram.

Κι ενώ η ανάρτησή του έχει συγκεντρώσει σχεδόν 200.000 likes, πολλοί ήταν εκείνοι που τον κατηγόρησαν για μονόπλευρη στάση συγκριτικά με τα πολλά ακόμη ζώα που θανατώνονται και καταναλώνονται ως τροφή στις δυτικές χώρες.

«Αυτό είναι νεο-αποικιοκρατία στα καλύτερά της. Απλώς επειδή σου αρέσουν οι σκύλοι δεν σημαίνει πως το να τρώγονται γουρούνια/ αγελάδες/ κοτόπουλα κλπ. είναι περισσότερο ηθικό. Ειδικά από τη στιγμή που τους συμπεριφέρονται με εξίσου βάρβαρους τρόπους», σχολίασε ένα χρήστης.

Ο δημοσιογράφος Joon Lee επισήμανε πως οι περισσότεροι κάτοικοι της Κορέας δεν τρώνε σκύλους και είναι ενάντια στην συγκεκριμένη πρακτική. Ο ίδιος έχει υιοθετήσει τον σκύλο του από μια φάρμα κοντά στη Σεούλ, που σύντομα θα κλείσει με την βοήθεια της Humane Society International.

A few notes: 1) Most Koreans do not eat dogs, and are against the practice, especially amongst young people. 2) While Kenworthy acknowledges the potential imposition of western standards, reality is 9 billion chickens are killed every year vs. 30 million dogs in Asian countries. https://t.co/1xOn84GidB

Η οργάνωση εκτιμά πως σε όλη τη Νότια Κορέα υπάρχουν αυτή τη στιγμή 17.000 φάρμες που εκτρέφουν σκύλους για το κρέας τους, σε μια βιομηχανία που παράγει ετησίως περίπου 2 εκατομμύρια σκύλους προς θανάτωση.

Η συγκεκριμένη πρακτική έχει τις ρίζες της χιλιάδες χρόνια πριν και στηρίζεται στην πεποίθηση πως το κρέας του σκύλου τονώνει τον ανδρισμό, παρόλο που οι νεαροί Κορεάτες γενικά αντιτίθενται σε αυτό και οι πιέσεις προς την κυβέρνηση να αναλάβει δράση ολοένα και αυξάνονται.

Στο μεταξύ ο Gus Kenworthy δικαιολογήθηκε για την κίνησή του, σχολιάζοντας πως μέσω της ανάρτησης είναι σκοπό να αναδείξει την γενικότερη κακοποίηση που υφίστανται τα ζώα. «Λυπάμαι αν φάνηκε πως κρίνω τους ανθρώπους της Νότιας Κορέας. Δεν ισχύει. Εγώ απλώς θέλω να βοηθήσω να σταματήσει η κακοποίηση των σκύλων!», εξήγησε στο Twitter.

That's why I wanna help! Most young Koreans ARE against it & bc farming dogs is a much smaller industry than other livestock there's an opportunity to make real change! I'm sorry if it seemed like I was judging Korean ppl. I'm not. I just wanna help end the dog abuse! @iamjoonlee https://t.co/xnpG67ntsE