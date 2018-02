Τέσσερις άνθρωποι μεταφέρθηκαν, σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομεία του Λέστερ, μετά από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στις 7:20 τοπική ώρα, σε ένα παντοπωλείο της πόλης.

Το παντοπωλείο και το διαμέρισμα πάνω από αυτό, καταστράφηκαν ολοσχερώς από την έκρηξη που έβγαλε στους δρόμους τους κατοίκους της περιοχής.

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι, σε αυτό το στάδιο, δεν υπάρχει απολύτως καμία ένδειξη ότι η έκρηξη οφειλόταν σε τρομοκρατική ενέργεια.

Ως πιθανότερη αιτία, προτάσσεται το ατύχημα λόγω έκρηξης φυσικού αερίου.

Η φωτιά είναι ορατή από χιλιόμετρα με εικόνες και βίντεο από την πυρκαγιά να κάνουν, αυτή την ώρα, τον γύρο του διαδίκτυο.

The immediate aftermath of explosion in Leicester. pic.twitter.com/8etJv1up9M