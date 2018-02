«Είμαι ο Muhammad Najem. Είμαι 15 ετών. Θα μεταφέρω σε όλους σας το έγκλημα που διαπράττεται από το καθεστώς του Ασάντ στην ανατολική Γούτα».

Ο 15χρονος Muhammad Najem από τη Συρία, που ζει στα προάστια της Δαμασκού, αποφάσισε να μεταδώσει ζωντανά μέσω του λογαριασμού του στο Twitter όλη τη φρίκη που ζουν από τους καθημερινούς, ασταμάτητους βομβαρδισμούς οι κάτοικοι της ανατολικής Γούτα στη Συρία, τις ελλείψεις σε φαγητό και την απουσία ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Οι εικόνες και τα βίντεο που μοιράζεται σοκάρουν, δείχνοντας το σκληρό πρόσωπο του πολέμου που έχει αφήσει τις τελευταίες μόνο ημέρες πίσω του εκατοντάδες νεκρούς, ανάμεσά τους και πολλά μικρά παιδιά.

I love all my friends, I'm fine so far, I and my family and I sit in an underground shelter, no water, no electricity, no food#SaveGhouta https://t.co/VMvXVcNW8C pic.twitter.com/duzbLAW9KI