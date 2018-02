Ένας άνδρας πυροδότησε τα εκρηκτικά με τα οποία είχε ζωστεί, έξω από το κτίριο της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στο Μαυροβούνιο, τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στην Ποντγκόριτσα, λίγο αφότου πέταξε μια χειροβομβίδα στον περίβολο του κτιρίου, γνωστοποίησαν οι αρχές της χώρας.

Μια ανταποκρίτρια του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε ότι δεν διέκρινε υλικές ζημιές στην αμερικανική πρεσβεία.

«Περί τις 00:30 (σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), μπροστά από το κτίριο της πρεσβείας των ΗΠΑ στο Μαυροβούνιο, ένας άγνωστος αυτοκτόνησε (πυροδοτώντας) εκρηκτικό μηχανισμό. Λίγο νωρίτερα, ο άνδρας αυτός πέταξε (άλλον) έναν εκρηκτικό μηχανισμό (...) στο εσωτερικό του χώρου της πρεσβείας», ανέφερε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε η κυβέρνηση της χώρας.

