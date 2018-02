Ένα από τα θύματα του μακελειού στο Πάρκλαντ της Φλόριντα, ο Πίτερ Ουάνγκ, έγινε δεκτό μετά θάνατον από την στρατιωτική Ακαδημία του Γουέστ Πόιντ, η οποία έκανε έτσι πραγματικότητα το όνειρο που είχε όταν ήταν εν ζωή.

Ο 15χρονος μετείχε ήδη στο πρόγραμμα εκπαίδευσης εφέδρων αξιωματικών του αμερικανικού στρατού, που είναι γνωστό ως ROTC (Εκπαιδευτικό Σώμα Εφέδρων Αξιωματικών), προτού πεθάνει σαν ήρωας στην αιματηρή επίθεση στο σχολείο της Φλόριντα, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

It is with broken hearts that Sunrise Post 365 & Stoneman Douglas JROTC shares the loss of our soaring eagles! We honor them, and will miss their courage, tenacity, and their smiles! Cadet Peter Wang, Cadet Martin Duque, and Cadet Alaina Petty. May they always soar high! pic.twitter.com/eg0TKprzMV

Οι συμμαθητές του διηγήθηκαν στα μέσα ενημέρωσης ότι πέθανε ενώ κρατούσε ανοιχτή μια πόρτα για να επιτρέψει σε άλλους μαθητές να γλιτώσουν από τον 19χρονο που είχε ανοίξει πυρ εναντίον τους, ο οποίος σκότωσε συνολικά 17 ανθρώπους την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Οι αξιωματούχοι του Γουέστ Πόιντ δήλωσαν ότι η κίνησή τους αυτή γίνεται για να τιμήσουν "τις ηρωικές πράξεις" του Πίτερ Ουάνγκ την ημέρα του φονικού στο σχολείο του.

Το Γουέστ Πόιντ, η παλαιότερη στρατιωτική ακαδημία των ΗΠΑ, διευκρίνισε εξάλλου σε ανακοίνωσή της ότι δεν δέχεται σπουδαστές μετά θάνατον παρά μόνον σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις.

One of USMA's priorities is to develop leaders of character who are committed to the values of Duty, Honor & Country. Peter Wang's actions on February 14 are an example of those principles & the academy honors his dream of being a West Point cadet with a 2025 letter of acceptance pic.twitter.com/fycvJBhte8