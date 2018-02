Πέντε γυναίκες έχασαν τη ζωή τους στη Ρωσία, από την ένοπλη επίθεση ενός άνδρα στο Κιζλάρ της Ρωσίας, στις 16:30 τοπική ώρα.

Ο δράστης άνοιξε πυρ και σκότωσε τέσσερα από τα θύματά του, στην έξοδο μιας ορθόδοξης εκκλησίας, πριν πέσει ο ίδιος νεκρός από τα πυρά αστυνομικών.

#Russia|n media claim that the 22-year old man who opened gunfire at churchgoers in #Kizlyar, #Dagestan, causing 5 dead & 5 wounded, was affiliated with the #IslamicState:https://t.co/seUilMCYfK pic.twitter.com/hroL3jNSll