Στο στόχαστρο μιας 17χρονης μαθήτριας του λυκείου της Φλόριντα, όπου 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις σφαίρες του Νίκολας Κρουζ, βρέθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, λόγω των διασυνδέσεών του με την NRA, το πανίσχυρο λόμπι της Εθνικής Ένωσης Όπλων στις ΗΠΑ.

«Προς όλους τους πολιτικούς άνδρες που αποδέχθηκαν τις δωρεές της NRA, Ντροπή σας» φώναξε η Έμα Γκονζάλες κατά τη διάρκεια μιας διαδήλωσης κατά της οπλοκατοχής στο Φορτ Λόντερντεϊλ, επικρίνοντας με δριμύτητα τον Τραμπ διότι δέχθηκε την οικονομική στήριξη του λόμπι των όπλων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2016 για τον προεδρικό θώκο.

«Εάν ο πρόεδρος μου έλεγε κατά πρόσωπο ότι είναι μια φοβερή τραγωδία (...) κι ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα, εγώ θα του έθετα το ερώτημα πόσα πήρε από την Εθνική Ένωση Όπλων (National Rifle Association). Εγώ το γνωρίζω: 30 εκατομμύρια δολάρια» δήλωσε οργισμένη η έφηβη συγκρίνοντας κατόπιν αυτό το ποσό με τον αριθμό των θυμάτων στις ένοπλες επιθέσεις που έχουν συγκλονίσει τη χώρα από τις αρχές του έτους.

«Πόσα αξίζουν αυτοί οι άνθρωποι για εσάς, κύριε Τραμπ;» διερωτήθηκε μπροστά από το πλήθος δεκάδων ανθρώπων που είχαν συγκεντρωθεί αξιώνοντας αυστηρότερους ελέγχους στην πώληση όπλων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν αναφέρθηκε στο πρόβλημα της οπλοκατοχής στο διάγγελμά του μετά την επίθεση στη Φλόριντα, επιμένοντας κυρίως στα ψυχολογικά προβλήματα που αντιμετώπιζε ο 19χρονος δράστης.

Η Έμα Γκονζάλες καταφέρθηκε και κατά των Αμερικανών βουλευτών και γερουσιαστών «που χρηματοδοτούνται από τη NRA κι οι οποίοι μας λένε ότι τίποτα δεν θα μπορούσε να αποτρέψει αυτό (...) ή που υποστηρίζουν ότι η αυστηρότερη νομοθεσία για τα όπλα δεν θα οδηγήσει σε μείωση των περιστατικών βίας με τη χρήση όπλων».

Το βίντεο με την ομιλία της:

