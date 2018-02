Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε σήμερα πως το επιτελείο του δεν έκανε καμία παράνομη ενέργεια και δεν υπήρξε καμία συμπαιγνία με τη Ρωσία.

Η δήλωση αυτή έγινε μόλις λίγες ώρες μετά την απόφαση του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου Ενόρκων των ΗΠΑ να παραπέμψει 13 Ρώσους υπηκόους και τρεις ρωσικές οντότητες με την κατηγορία της ανάμιξης στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2016.

Russia started their anti-US campaign in 2014, long before I announced that I would run for President. The results of the election were not impacted. The Trump campaign did nothing wrong - no collusion!