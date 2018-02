Τραγωδία στη Φλόριντα: 17 νεκροί από τους πυροβολισμούς σε σχολείο - Συνελήφθη ο 19χρονος δράστης

Τουλάχιστον 17 άτομα έχασαν τη ζωή τους από τη χθεσινή ένοπλη επίθεση ενός 19χρονου σε λύκειο της πόλης Πάρκλαντ, στη Φλόριντα των ΗΠΑ. Δεκάδες είναι οι τραυματίες.

Ο δράστης κατονομάστηκε ως ο Νίκολας Κρουζ, ένας 19χρονος πρώην μαθητής του λυκείου, που είχε αποβληθεί από το σχολείο εξαιτίας της κακής διαγωγής του.

Σύμφωνα με τον σερίφη της κομητείας Μπρόουαρντ, Σκοτ Ίσραελ, συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα στην κοντινή κοινότητα Κοράλ Σπρινγκς.

Ο δράστης άνοιξε πυρ λίγη ώρα πριν ολοκληρωθούν τα τελευταία μαθήματα στο σχολείο Μάρτζορι Στόουνμαν Ντάγκλας, προκαλώντας πανικό στους μαθητές, ορισμένοι από τους οποίους κρύφτηκαν μέσα στις τάξεις τους, ενώ άλλοι άρχισαν να τρέχουν για να σωθούν.

Ο σερίφης ανέφερε πως ο νεαρός χρησιμοποίησε ημιαυτόματο τουφέκι εφόδου AR-15, το οποίο είναι πολύ εύκολο να αγοράσει οποιοσδήποτε σε μεγάλο μέρος των ΗΠΑ.

Ο 19χρονος σκότωσε τρία άτομα έξω από το σχολείο, ενώ στη συνέχεια μπήκε στο κτίριο σκοτώνοντας ακόμη 12. Δύο άλλοι κατέληξαν αργότερα, αφότου μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

