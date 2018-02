Ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τρουντό παραδέχθηκε σήμερα ότι δεν θα πρέπει να λέει δημοσίως ανόητα αστεία, αφού ένα ευφυολόγημά του την περασμένη εβδομάδα προκάλεσε την έντονη αντίδραση σχολιαστών με συντηρητικές θέσεις στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.

Κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης στο δημαρχείο του Έντμοντον, ο Τρουντό διέκοψε μια γυναίκα, η οποία είχε μόλις χρησιμοποιήσει τη λέξη "mankind" (σ.σ η ανθρωπότητα, το ανθρώπινο είδος), λέγοντάς της ότι εκείνος προτιμά το "peoplekind" (σ.σ αφαιρώντας τη λέξη man- άνδρας με τη γενικότερη people- άνθρωποι).

Οι επικριτές κατηγόρησαν τον Καναδό πρωθυπουργό ότι είναι υπερβολικά πολιτικά ορθός.

Το περιστατικό αποτελεί την τελευταία απόπειρα του 46χρονου πολιτικού να κάνει επιτυχημένο χιούμορ.

«Γνωρίζετε όλοι ότι δεν έχω απαραίτητα τις καλύτερες επιδόσεις στα αστεία. Είπα ένα χαζό αστείο πριν από λίγες ημέρες που φαίνεται πως διαδόθηκε ευρέως» είπε σε δημοσιογράφους στην Οτάβα, αναφερόμενος στο σχόλιο περί "peoplekind".

Φαίνεται «πως δεν πήγε άσχημα εντός του δωματίου και στο συγκεκριμένο πλαίσιο που ελέχθη. Εκτός αυτού του πλαισίου δεν είχε τόση μεγάλη απήχηση και αυτό αποτελεί μια μικρή υπενθύμιση για εμένα ότι δεν θα έπρεπε να λέω αστεία ακόμα κι όταν πιστεύω ότι έχουν πλάκα».

Justin Trudeau interrupts a woman’s question at a town hall meeting to suggest she use the term ‘peoplekind’, not ‘mankind’ pic.twitter.com/GUkZV3XRpg