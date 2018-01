Αμμόλοφοι και φοίνικες είναι πλέον ντυμένοι στα λευκά στο νότιο Μαρόκο δίπλα στην έρημο.

Ο λόγος για τις πόλεις Ζαγκόρα και Ουαρζαζάτ, δίπλα ακριβώς στην έρημο του νότιου Μαρόκου, που έχουν καλυφθεί από ένα παχύ στρώμα χιονιού, ένα πρωτόγνωρο μετεωρολογικό φαινόμενο που οφείλεται στο κύμα ψύχους το οποίο προήλθε από τη βόρεια Ευρώπη.

«Η τελευταία φορά που χιόνισε στη Ζαγκόρα ήταν τη δεκαετία του 1960. Εδώ είμαστε συνηθισμένοι σε κύματα καύσωνα και στην ξηρασία παρά στο χιόνι οι κάτοικοι έχουν μείνει άφωνοι» δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας κάτοικος της Ζαγκόρας, μιας πόλης που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 700 χλμ από το Ραμπάτ.

Από το περασμένο Σαββατοκύριακο ένα σφοδρό κύμα ψύχους πλήττει το Μαρόκο το δεύτερο κατά σειρά σε διάστημα λίγων εβδομάδων, το οποίο προκάλεσε σφοδρές χιονοπτώσεις, ασυνήθιστες στη χώρα.

«Δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε χιόνι σε αυτές τις περιοχές. Το φαινόμενο οφείλεται σε μια μάζα ψυχρού αέρα που προέρχεται από τη βόρεια Ευρώπη κι η οποία έφθασε έως την έρημο» εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Χουσίν Γιουαμπέμπ της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, «το κρύο θα διαρκέσει έως την Πέμπτη».

Heavy snow in Ouarzazate, Morocco - reportedly the first time in 30 years (January 28, 2018). Video by Konstantinos Pistikos / @cyclone_rhodes pic.twitter.com/Hs6QGAzlhA