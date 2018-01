Οργή έχει προκαλέσει η είδηση του βιασμού ενός βρέφους 8 μηνών στην πρωτεύουσα της Ινδίας Δελχί.

Ο δράστης φέρεται να είναι ο 28χρονος ξάδερφος του κοριτσιού, ο οποίος και συνελήφθη. Η αστυνομία έκανε γνωστό πως το βρέφος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή αλλά ήρθε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα.



Η επικεφαλής της Επιτροπής του Δελχί για τις Γυναίκες, Swati Maliwal, που επισκέφθηκε το κοριτσάκι, χαρακτήρισε τα τραύματά του ως «φρικτά». Η ίδια έγραψε στο Twitter πως το βρέφος υπεβλήθη σε τρίωρη χειρουργική επέμβαση.



«Τα κλάματά της, που ραγίζουν την καρδιά, ακούγονταν σε όλη τη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου. Έχει φρικτά τραύματα στα εσωτερικά της όργανα», ανέφερε.

Ενώ σε ένα άλλο tweet εξέφρασε την απελπισία της: «Πώς μπορεί να κοιμηθεί σήμερα το Δελχί όταν ένα μωρό 8 μηνών έχει βιαστεί βάναυσα στην πρωτεύουσα; Έχουμε γίνει τόσο αναίσθητοι ή απλά το έχουμε αποδεχτεί αυτό ως τη μοίρα μας;».



Ταυτόχρονα, η Swati Maliwal απηύθυνε έκκληση προς τον πρωθυπουργό, Ναρέντρα Μόντι, να θεσπίσει αυστηρότερους νόμους και να διαθέσει περισσότερο δυναμικό της αστυνομίας στην προστασία των κοριτσιών της χώρας.



Και άλλοι χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξέφρασαν το σοκ και την οργή τους.

8 month old baby girl sexually assaulted in New Delhi this has left the country transfixed. A monstrous act needs the most exemplary punishment. When will this rape culture end? These kind of incidents severely puts a dent in my heart!! #Shame #Disgraceful