Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε σήμερα να προσφέρει στη Βρετανία μια μεταβατική περίοδο 21 μηνών την ερχόμενη χρονιά μετά το Brexit, στη διάρκεια της οποίας θα διατηρήσει το «status quo» της συμμετοχής της στην ΕΕ, χωρίς όμως να έχει ψήφο, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Οι υπουργοί χρειάσθηκαν μόλις δύο λεπτά για να υιοθετήσουν την κοινή στάση που είχε εκπονηθεί από αξιωματούχους, ανέφερε στο Twitter η Ζαμπίνε Βέγιαντ, η αναπληρώτρια του ευρωπαίου διαπραγματευτή για το Brexit Μισέλ Μπαρνιέ. Πρόκειται για ένα γεγονός ενδεικτικό της προσπάθειας των άλλων 27 κρατών μελών να παραμείνουν ενωμένα στις συνομιλίες.

