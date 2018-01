Επτά ναυαγούς που πέρασαν τις τελευταίες οχτώ ημέρες μέσα σε μια βάρκα, στα ανοικτά του Ειρηνικού Ωκεανού, εντόπισε σήμερα η πολεμική αεροπορία της Νέας Ζηλανδίας.

Ένα μικρό, σωστικό αεροσκάφος εντόπισε 7 αγνοούμενους από το φέρι που είχε εξαφανιστεί την προηγούμενη εβδομάδα στο Κιριμπάτι.

NEWS || The @NZAirForce P-3K2 Orion has found seven survivors from a ferry with 50 people on board that was reported missing in Kiribati a week ago. MORE: https://t.co/eAQJGM14Ul . #Force4Good pic.twitter.com/p3UimMmGAx

Το φέρι MV Butiraoi αναμενόταν να φτάσει στον προορισμό του, με 50 επιβάτες και πλήρωμα, στις 20 Ιανουαρίου, έχοντας ξεκινήσει δύο ημέρες νωρίτερα από το νησί Νονούτι, για ένα ταξίδι 240 χιλιομέτρων. Όμως δεν έφτασε ποτέ.

Σήμερα, ο στρατιωτικός πιλότος εντόπισε τους επιζώντες και αμέσως κινητοποιήθηκε ολόκληρος μηχανισμός διάσωσης.

Αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας, πέταξε τροφή και νερό στη βάρκα με τους ναυαγούς που ήταν σε κακή κατάσταση.

Πολύ γρήγορα, έφτασε στο σημείο και ένα αλιευτικό σκάφος που περιμάζεψε τους ναυαγούς και τους μετέφερε στην ξηρά.

Imagery that was taken from the @NZAirForce P-3K2 Orion as the fishing vessel picked up the seven survivors from a ferry with 50 people on board that was reported missing in Kiribati a week ago. The Orion crew found the dinghy earlier today: https://t.co/eAQJGM14Ul#Force4Good pic.twitter.com/avoUhxnc9b