Σκηνές υστερίας και αναφορές που έκαναν λόγο για πελάτες που συμπεριφέρονταν σαν «ζώα» για να αγοράσουν Νutella με έκπτωση στα σούπερ μάρκετ την Πέμπτη, έχουν προκαλέσει αίσθηση σήμερα στη Γαλλία.



Ακόμη και για μια χώρα της οποίας η εμμονή για Nutella είναι φημισμένη, οι σκηνές στα γαλλικά σούπερ μάρκετ την Πέμπτη ήταν εντυπωσιακές.

Τον πανικό πυροδότησε μια έκπτωση 70% στο διάσημο γλύκισμα σοκολάτας και οι σκηνές θύμιζαν Black Friday.

Eικόνες και βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα social media έδειχναν πελάτες να σκοντάφτουν και να τσακώνονται για να πάρουν στα χέρια τους όσο πιο πολλά βαζάκια με Nutella μπορούσαν.

«Έκαναν σαν τα ζώα, μια γυναίκα τράβηξε τα μαλλιά μιας άλλης και μια ηλικιωμένη κυρία χτύπησε με ένα κιβώτιο στο κεφάλι της», δήλωσε ένας από τους πελάτες στο σούπερ μάρκετ Rive de Gier της κεντρικής Γαλλίας.

Στο Ostricourt της βόρειας Γαλλίας, η αστυνομία κλήθηκε να επέμβει όταν πελάτες πιάστηκαν στα χέρια ενώ παρόμοιες σκηνές σημειώθηκαν και σε άλλες περιοχές.

Η έκπτωση σήμαινε πως μπορούσε κανείς να αγοράσει ένα βάζο για 1,40 ευρώ αντί για 4,50 που είναι η αρχική τιμή.

Οι ιδιοκτήτες πάντως δήλωσαν ικανοποιημένοι από το ξεπούλημα και είπαν πως οι αναφορές για επεισόδια είχαν αρκετή υπερβολή.

Οι εικόνες κάνουν πάντως το γύρο του κόσμου και τα σχόλια δεν είναι κολακευτικά:

la préoccupation des moutons( Quand le #nutella est à -70% )

quand je voie je me dit il y a plus rien a faire

la France pare en sucette et pour certain je veux du MUTELLA pic.twitter.com/kCS117czpm