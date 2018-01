Στη διασπορά ψευδών ειδήσεων μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και στη σημασία που έχει η δημοσιογραφία στην διαμόρφωση της σύγχρονης πραγματικότητας, αναφέρθηκε ο Προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας, Πάπας Φραγκίσκος στην ομιλία που πραγματοποίησε στο Βατικανό.

Ο πάπας Φραγκίσκος αποκήρυξε τις «τακτικές φιδιού» των υπεύθυνων για τη διάδοση ψευδών ειδήσεων, λέγοντας ότι η πρώτη περίπτωση παραπληροφόρησης βρίσκεται στη Βίβλο, όταν η Εύα μπήκε στον πειρασμό από το φίδι να φάει τον απαγορευμένο καρπό.

Σύμφωνα με την ανάλυση που έκανε ο πάπας, το προπατορικό αμάρτημα του Αδάμ και της Εύας οφείλεται σε fake news που δημιούργησε το «φίδι». Το περιστατικό αυτό δείχνει τις «ολέθριες συνέπειες» που μπορεί να έχουν οι ψευδείς ειδήσεις, σημειώνει.

Ζήτησε από τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τους δημοσιογράφους να αποκαλύψουν τις τακτικές χειραγώγησης που υποκινούν τη διαίρεση.

Το έγγραφο «The Truth Will Set You Free - Fake News and Journalism for Peace» εκδόθηκε ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Επικοινωνιών της Καθολικής Εκκλησίας στις 13 Μαΐου και είναι η πρώτη φορά που ο πάπας τοποθετείται στο θέμα αυτό.

«Η διασπορά ψευδών ειδήσεων μπορεί να υπηρετεί την προώθηση συγκεκριμένων στόχων, την επιρροή πολιτικών αποφάσεων και την εξυπηρέτηση οικονομικών συμφερόντων», αναφέρει.

«Η παραπληροφόρηση κινδυνεύει να μετατρέψει τους ανθρώπους σε απρόθυμους συνεργούς στην εξάπλωση προκατειλημμένων και αβάσιμων ιδεών», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι ψευδείς ειδήσεις αποτελούν σημάδι μισαλλοδοξίας και υπερευαισθησίας, που οδηγούν στη διάδοση του μίσους και της αλαζονείας.

Επιπλέον, αναφερόμενος στο ρόλο των δημοσιογράφων, τους οποίους αποκάλεσε «προστάτες των ειδήσεων», τόνισε: «Η ευθύνη είναι στους ώμους των δημοσιογράφων, σε εκείνους που δουλεία τους είναι να παρέχουν πληροφορίες, είναι οι θεματοφύλακες των ειδήσεων. Στο σημερινό κόσμο δεν πρόκειται για μία δουλειά αλλά για μία αποστολή. Το να ενημερώνουμε άλλους πολίτες σημαίνει ότι συνδιαμορφώνουμε τις ζωές τους,».

Πηγή: BBC