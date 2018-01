Τουλάχιστον έντεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε έξω από τα γραφεία της μη κυβερνητικής οργάνωσης Σώστε τα Παιδιά (Save the Children) στη Τζαλαλαμπάντ, πρωτεύουσα της επαρχίας Νανγκαρχάρ του ανατολικού Αφγανιστάν.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, μετά την επίθεση ακολούθησαν πυροβολισμοί, ενώ η μάχη συνεχίζεται σύμφωνα με τον αξιωματούχο, που επιβεβαίωσε τον αριθμό των τραυματιών.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι σημειώθηκε μια έκρηξη μπροστά στα γραφεία της οργάνωσης Σώστε τα Παιδιά», ανέφερε ο Αταουλάχ Χογκιάνι, εκπρόσωπος του κυβερνήτη της επαρχίας.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες ή κάποια ανάληψη ευθύνης για την επίθεση.

#Nangarhar – gunshots ring out as clashes continue between insurgents and security forces after militants launched an attack on the #SaveTheChildren organization in #Jalalabad city #Afghanistan pic.twitter.com/sqCYDbmHEg