Δύο 15χρονοι σκοτώθηκαν και 19 ακόμη άτομα τραυματίστηκαν σε ένα περιστατικό με πυροβολισμούς που εκτυλίχθηκε σήμερα σε Λύκειο στο δυτικό Κεντάκι των ΗΠΑ. Ο δράστης, ένας 15χρονος μαθητής, συνελήφθη λίγο μετά το περιστατικό.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη του Κεντάκι Ματ Μπέβιν, οι δύο νεκροί είναι μια 15χρονη και ένας 15χρονος,.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε γύρω στις 08.00 το πρωί τοπική ώρα (16.00 ώρα Ελλάδας) στο Λύκειο της κομητείας Μάρσαλ στο Μπέντον του Κεντάκι, ανέφεραν τα μηνύματα που ανήρτησε η αστυνομία στο Twitter.

Πρόκειται για την τελευταία κατά σειρά τραγωδία στον μακρύ κατάλογο των περιστατικών με πυροβολισμούς, ένα φαινόμενο που μαστίζει τα σχολεία και τα πανεπιστήμια της χώρας τα τελευταία χρόνια.

BREAKING: Students are being bused to North Marshall Middle School. This is a picture from Local 6 photojournalist Chad Darnall. pic.twitter.com/OBdSVgskst

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 15χρονος που φέρεται να άνοιξε πυρ συνελήφθη σχεδόν 15 λεπτά μετά τους πυροβολισμούς. «Οι αρχές έχουν ασφαλίσει την περιοχή και ο δράστης βρίσκεται υπό κράτηση», επισήμανε η αστυνομία.

Πέντε από τους τραυματίες διακομίστηκαν με ελικόπτερο στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Βάντερμπιλτ στο Νάσβιλ. Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστή η κατάσταση της υγείας τους.

#MarshallCounty High Shooting: "At this time, there are 19 individuals being treated...14 are gunshot wounds....2 have passed away" -Gov. Bevin