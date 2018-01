Η Μελάνια Τραμπ δεν θα συνοδεύσει τελικά τον Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός της Ελβετίας, για το 48ο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, σε μία αλλαγή σχεδίων της τελευταίας στιγμής, λίγες μόνο ημέρες μετά από δημοσίευμα της Wall Street Journal για φημολογούμενες, παλιές σεξουαλικές σχέσεις του συζύγου της με μία πορνοστάρ και μία «αποζημίωση» για τη σιωπή της.

Η πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θα παρευρεθεί στο Νταβός «λόγω ατζέντας και λογιστικών θεμάτων», υποστήριξε η υπεύθυνη επικοινωνίας της Ανατολικής Πτέρυγας, Στέφανι Γκρίσαμ, μιλώντας στο CNN.

Λίγες ημέρες νωρίτερα βέβαια, η Γκρίσαμ διαβεβαίωνε τους ρεπόρτερ του ίδιου καναλιού ότι η Μελάνια θα βρίσκεται στο πλευρό του Τραμπ στην Ελβετία, σε ένδειξη υποστήριξης του συζύγου της.

Η Μελάνια Τραμπ είναι φειδωλή στις δημόσιες δηλώσεις της (αποκλειστικά μέσω Twitter) από τις 12 Ιανουαρίου, μετά το επίμαχο άρθρο της WSJ, σύμφωνα με το οποίο o προσωπικός δικηγόρος του Τραμπ, Μίκαελ Κοέν, έδωσε 130.000 δολάρια στην πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς το 2016, ώστε να μην αποκαλύψει πως διατηρούσε, στο παρελθόν, σεξουαλικές επαφές με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Κοέν τόνισε αργότερα πως ο 45ος πρόεδρος των ΗΠΑ απορρίπτει εμφατικά και με «αποτροπιασμό» αυτές τις φήμες, χωρίς ωστόσο να απαντήσει για το ζήτημα της αποζημίωσης.

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ αναχώρησε μεν την ημέρα δημοσίευσης του άρθρου με τον πρόεδρο των ΗΠΑ για ολιγοήμερες διακοπές στο Μαρ-α-Λάγκο, αλλά δεν τον συνόδευσε στα δείπνα των επόμενων ημερών, με τον πρώην δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ρούντι Τζουλιάνι και τον Κέβιν Μακάρθι.

Στις 20 Ιανουαρίου, περιορίστηκε στο να ανεβάσει μία φωτογραφία της από την ημέρα ορκωμοσίας του συζύγου της, χωρίς τον ίδιο Τραμπ στο πλάνο, κάτω από την οποία σημείωνε γενικόλογα ότι η προηγούμενη χρονιά ήταν γεμάτη «υπέροχες στιγμές», χωρίς ωστόσο να αναφερθεί ούτε μία φορά ονομαστικά στον σύζυγό της.

This has been a year filled with many wonderful moments. I’ve enjoyed the people I’ve been lucky enough to meet throughout our great country & the world! 🇺🇸 pic.twitter.com/MMRi72ENd0