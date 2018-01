Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν από φωτιά που ξέσπασε σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Πράγας σήμερα το απόγευμα.

Στέλεχος των υπηρεσιών διάσωσης που μίλησε στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο δήλωσε ότι τα αίτια του δυστυχήματος δεν έχουν γίνει γνωστά.

Η πυροσβεστική υπηρεσία της Τσεχίας ανακοίνωσε ότι η φωτιά σημειώθηκε στο Eurostars David Hotel, κοντά στο Εθνικό Θέατρο της Πράγας.

«Υπάρχουν δύο θάνατοι ωστόσο φοβόμαστε ότι δεν θα είναι ο τελικός απολογισμός» δήλωσε ο Πετρ Κόλουτς, ο διευθυντής των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών της Πράγας στην τσεχική τηλεόραση.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι 8 τραυματίες είναι σοβαρά και δεκάδες άλλοι παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα. Το κέντρο της Τσεχίας βρίσκεται σε συναγερμό καθώς είναι μια άκρως τουριστική περιοχή.

Τουλάχιστον 16 πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο της αστυνομίας έχουν σπεύσει στο σημείο.

