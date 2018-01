Ο πάπας Φραγκίσκος σταμάτησε σήμερα την αυτοκινητοπομπή του με την οποία κινείτο στην πόλη Ικίκε, στη βόρεια Χιλή, προκειμένου να σπεύσει και να προσφέρει βοήθεια σε μια έφιππη αστυνομικό που μόλις είχε πέσει από το άλογό της, τη στιγμή που εκείνος διερχόταν από την περιοχή με το ειδικά διαμορφωμένο όχημά του.

Το άλογο μάλλον αιφνιδιάστηκε από τις ζητωκραυγές του πλήθους των πιστών μόλις είδαν τον Φραγκίσκο, τρόμαξε κι έριξε κάτω την αναβάτρια. Ο ποντίφικας, ο οποίος ήταν παρών στη σκηνή, έκανε σήμα στη φρουρά του να σταματήσουν και κατέβηκε από το όχημά του.

Αστυνομικοί και σωματοφύλακες έτρεξαν προς το σημείο, περικυκλώνοντας τον πάπα και τη γυναίκα που βρισκόταν στο έδαφος.

Break in protocol -- Pope Francis stops the popemobile to attend to a policewoman who was thrown off her horse as he passed behind her in Iquique, Chile pic.twitter.com/eSU41Cw5By