Ο Πάπας Φραγκίσκος τέλεσε για πρώτη φορά στη ζωή γάμο εν πτήσει, καθώς πάντρεψε ένα ζευγάρι αεροσυνοδών στην διάρκεια μιας πτήσης εσωτερικού στη Χιλή.

Ο Ποντίφικας πραγματοποίησε ο ίδιος την τελετή, ενώνοντας με τα δεσμά του γάμου την 39χρονη Paula Podest Ruiz με τον 41χρονο Carlos Ciuffardi Elorriga στη διάρκεια μιας πτήσης από το Σνατιάγκο προς το Ικίκε.

Το ζευγάρι είπε στον Πάπα πως έχουν ήδη παντρευτεί με πολιτικό γάμο στο Σαντιάγκο και πως δεν έχουν καταφέρει να κάνουν τον θρησκευτικό επειδή η εκκλησία έχει υποστεί ζημιές απόν σεισμό του 2010, οι οποίες δεν έχουν αποκατασταθεί.

Πρακτικά αυτό που του ζήτησαν ήταν να ευλογήσει το γάμο τους, αλλά ο Ποντίφικας είχε μια καλύτερα ιδέα.

«Μήπως θέλετε να σας παντρέψω;», τους ρώτησε, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το πρακτορείο Reuters. «Εδώ;», ήταν η απάντηση του ζευγαριού, με τον Πάπα να ανταποκρίνεται θετικά και αμέσως μετά να τελεί το μυστήριο. Μάρτυρας στον γάμο των δύο αεροσυνοδών έγινε ένα άλλο μέλος του πληρώματος και ο Πάπας υπέγραψε και το επίσημο πιστοποιητικό.

A Vatican photo of the hand-written document, signed by Pope Francis, attesting to the wedding aboard the papal plane of Paula Podest Ruiz and Carlos Ciuffardi Elorriaga https://t.co/U94anQ0T34 pic.twitter.com/Gig2s27hND