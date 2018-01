Οι αρχές του Δελχί έδωσε το «πράσινο φως» για την εγκατάσταση κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης σε όλες τις σχολικές αίθουσες της περιφέρειας, δίνοντας την δυνατότητα στους γονείς να παρακολουθούν όλα όσα συμβαίνουν μέσω μίας εφαρμογής στο κινητό.

Το μέτρο αυτό επιβάλλεται μετά από διάφορα περιστατικά εγκλημάτων τόσο στο Νέο Δελχί όσο στα περίχωρά της ινδικής πρωτεύουσας, συμπεριλαμβανομένου του φερόμενου βιασμού ενός 5χρονου κοριτσιού από ένα μέλος του διδακτικού προσωπικού τον περασμένο Σεπτέμβριο, καθώς επίσης και τη δολοφονία ενός αγοριού 7 ετών σε ένα ιδιωτικό σχολείο στην πόλη Gurgaon (Gurugram) τον ίδιο μήνα.

Ο επικεφαλής υπουργός, Arvind Kejriwal δήλωσε την Τετάρτη ότι το σύστημα παρακολούθησης «θα καταστήσει το εκπαιδευτικό σύστημα διαφανές και υπόλογο για ό,τι συμβαίνει, ενώ θα διασφαλίσει και την ασφάλεια των παιδιών».

