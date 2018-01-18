Τα θερμόμετρα στο επονομαζόμενο και πιο «παγωμένο χωριό της Γης» σταμάτησαν να λειτουργούν καθώς οι θερμοκρασίες αγγίζουν επίπεδα ρεκόρ.
Στο πολυδιαφημισμένο «Oymyakon», το απομακρυσμένο κατοικήσιμο χωριό που βρίσκεται στη δημοκρατία της Sakha, στις εσχατιές της βορειοανατολικής Ρωσίας, το μεγάλο θερμόμετρο που έχει τοποθετηθεί στο δρόμο ως τουριστική ατραξιόν έδειξε αυτήν την εβδομάδα -62 βαθμούς Κελσίου πριν σταματήσει να λειτουργεί.
Την ίδια ώρα, οι «Siberian Times» επικαλούνται τις μαρτυρίες ντόπιων, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι έχουν παρατηρηθεί θερμοκρασίες που αγγίζουν τους -67°C, πολύ κοντά στη χαμηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ εκτός Ανταρκτικής.
Τους -67.7 βαθμούς κελσίου, δηλαδή, που σημειώθηκαν στο ίδιο χωριό τον Φεβρουάριο του 1933.
Ακόμα, όμως, και αυτή η θερμοκρασία απέχει αρκετά από τη χαμηλότερη που έχει σημειωθεί ποτέ στον πλανήτη, τους -94,7°C που κατέγραψε η NASA στην ανατολική Ανταρκτική το 2013.
Στο Oymuakon ζουν περίπου 50 μόνιμοι κάτοικοι και το όνομά του σημαίνει «νερό που δεν παγώνει», όνομα που πήρε από μία θερμή πηγή που βρίσκεται εκεί κοντά.
Οι σκληροτράχηλοι κάτοικοί του καταφέρνουν να επιβιώνουν τους δριμύτατους χειμώνες, όταν και η θερμοκρασία μεταξύ Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου πέφτει στους - 50°C, καίγοντας ξύλα και κάρβουνο για να ζεσταθούν.
Το χωριό βρίσκεται περίπου 750 μέτρα πάνω από τη στάθμη της θάλασσας και οι μέρες διαρκούν από ένα τρίωρο τον Δεκέμβριο μέχρι 21 ώρες το καλοκαίρι.
Διαθέτει ένα κατάστημα και το μοναδικό σχολείο κλείνει μόνο όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους -52°C.
Καθώς οι θερμοκρασίες έπεσαν κάτω από τους -60C αυτή την εβδομάδα, η Γιακουτιανή δημοσιογράφους, Elena Potoskaya πόσταρε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο με μερικούς θαρραλέους Κινέζους τουρίστες να βουτούν στις θερμές πηγές του Oymyakon.
Сегодня на Полюсе холода Оймяконе в 65-градусный мороз китайские туристы искупались в незамерзающем #источнике-ейемю! Так называется #родник чистой холодной #воды, незамерзающей даже в сильные морозы, у нас в Оймяконье. Ужаас. Мы, местные, даже на улицу боимся выходить в такой холод. А тут... #Туристы купаются... #якутиясахасирэ#якутск#полюсхолодаоймякон #оймяконскийрайон#природа#мороз#холод#родник#туризм
Η λεζάντα της γράφει: «Σήμερα στο Pole of Cold του Oymyakon, στο ψύχος των -65°C, Κινέζοι τουρίστες κολυμπούν στην πηγή».
Στην κοντινή πόλη του Γιακούτσκ, η 24χρονη Anastasia Gruzdeva έβγαλε μία φοβερή σέλφι μαζί με δύο φίλες της, όπου διακρίνονται οι βλεφαρίδες τους να έχουν παγώσει από τις πολικές θερμοκρασίες.
Предыдущее фото просто взорвало всё и вся😅 в прошлый раз такого не было, не думала, что так получится☺️ За день присоединилось человек 100, даже больше наверно😱 Наверно было бы неплохо представиться, ну как бы познакомиться что ли🙈 Хотя я это делать не особо то и умею, у меня даже шапки в профиле нет, а всё потому, что я не знаю что написать про себя🤷🏼♀️ •всем привет, я Настя🙋🏼 •Живу в Якутске •24 годика •работаю в свадебном салоне @fantazia_yakutsk #настявплатьях •иногда фоткаю котят #котосетнасти И как бы всё🤷🏼♀️ •Окончила универ и не работаю по профессии, ну это наверно вообще не новость в нашем мире правда? Есть кошка #kitnissgav и племянник #человек_по_имени_дима а ещё есть куча их фотографий🙈 Расскажите кому не лень, кто вы и от куда тут☺️ Ну и если что интересно спросите, отвечу❄️ P.s. Когда то летом писала немного фактов о себе, можете почитать тут👉🏻 #anastasiagav_ #snowlashes #snowlashesyakutia
Με τη σειρά του, ο φωτογράφος Petr Chugunov έπεισε μία μπαλαρίνα στο Γιακούτσκ να ποζάρει έξω στις πολικές θερμοκρασίες.
Οι θερμοκρασίες - ρεκόρ σε Γιακούτσκ και Oymyakon καταγράφονται την ώρα που η Ρωσία βιώνει τον πιο «σκοτεινό» χειμώνα που έχει καταγραφεί ποτέ.
Οι κάτοικοι της Μόσχας απόλαυσαν μόλις έξι λεπτά ηλιοφάνειας τον περασμένο Δεκέμβριο, σύμφωνα με τον Εθνικό Κέντρο Μετεωρολογίας της χώρας.
Сложно собрать все мысли в один текст🙈 всегда с этим проблемы🤷🏼♀️ Эмоции от комментариев, сообщения от разных людей, с разных стран в директ, публикации. Всё это классно😍правда классно😍❤️ Классно от того ощущения, что сегодня, кто-то находясь за много-много километров от нас вдруг узнал о таком месте как #якутия что тут живут люди🙈 рождаются, учатся, влюбляются, строят дома и путешествуют, делают всё тоже, что и другие 7 миллиардов человек в мире, просто пол годика эти люди живут в морозе, но живут, а не "выживают" Украшают свой город к новому году, делают потрясающие фигуры из льда и снега, ставят новогодние ёлки и горки для детей на площадях, и даже в -50 там можно будет увидеть ребёнка, а по ночам там иногда катаются взрослые (пока никто не видит) признаюсь, я думала, что мы тут и правда "выживаем", но, перечисляя все это, понимаешь, что это и есть жизнь, наша жизнь🌬#патриотизмомзапахло Пользуясь случаем, знаете, что хочется сказать нашим жителям, жителям республики и города, да и вообще всем человекам в целом, давайте ценить то место, где мы живём, пусть оно не идеальное, но ведь идеальным местом должны его сделать люди, давайте будем уважать чужой труд! Труд людей, которые делают наш город лучше, обычно о них не слышно в новостях, но заметно на улице, они делают город чище и красивее. Эти мамонты не просто так тут на фото, только жители города поймут, а может и не поймут почему они тут. я успела запечатлеть их во всей красе. А ещё у нас есть памятник дворнику, противоречивый, согласна, но это не повод его портить😌 а ещё заметила, что ледяных фигурок с каждым годом всё меньше и меньше😭 #задумайтесьлюди Думаю на такой не совсем весёлой ноте закончить😌 Спасибо, огромнейшее за интерес, за каждый комментарий, каждый был прочитан и если бы инста позволил, я бы на каждый ответила😭 но я не оставлю вопросов без ответа и завтра на всё всё отвечу в новом посте😉❄️
Με πληροφορίες από Telegraph