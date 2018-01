Μια ανερχόμενη τάση με τη μορφή δοκιμασίας στα social media ανάμεσα στους χρήστες νεαρής ηλικίας δεν είναι μόνο ανόητη αλλά και εξαιρετικά επικίνδυνη, αφού μπορεί να προκαλέσει μέχρι και τον θάνατο, προειδοποιούν οι γιατροί.

Το «Tide Pod Challenge» είναι η νέα πρόκληση στο ίντερνετ και ουσιαστικά καλεί νέους να καταναλώσουν τις γνωστές κάψουλες απορρυπαντικού πλυντηρίου, σαν να ήταν μια κοινή τροφή.

Δεκάδες έφηβοι στο εξωτερικό δημοσιεύουν βίντεο στα social media, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το αμερικανικό δίκτυο Fox στα οποία φαίνονται να μασούν τις πολύχρωμες κάψουλες, προκαλώντας με τη σειρά τους άλλους χρήστες να κάνουν το ίδιο. Κάποιοι μάλιστα έχουν ποστάρει βίντεο, όπου μαγειρεύουν πρώτα το απορρυπαντικό πριν το καταναλώσουν.

The perfect meal. Retweet if you would eat this. #tidepods #tidepod pic.twitter.com/OpsPJkF6eV — Tide Pod memes (@Tidepodmemes) 6 Ιανουαρίου 2018

Doctors warn the social media meme can have dangerous consequences for teens and vloggers.@tide #TidePodChallenge pic.twitter.com/OEv9xbCYrt — What's Trending (@WhatsTrending) 12 Ιανουαρίου 2018

Wtf is going on with these teenagers and this #TidePodChallenge 🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/MuEu94TX7m — 94.5 The Buzz (@945thebuzz) 11 Ιανουαρίου 2018

Φυσικά πρόκειται για μια άκρως επικίνδυνη ιδέα, καθώς οι κάψουλες, που περιέχουν αιθανόλη, πολυμερή και υπεροξείδιο του υδρογόνου, είναι εξαιρετικά τοξικές και μπορεί να βλάψουν σε ακραίο βαθμό την υγεία όποιου τις καταναλώσει.

Το «Tide Pod Challenge» εμφανίστηκε σαν αστείο σε ένα άρθρο του σατιρικού μέσου, The Onion. Το 2017, το College Humor δημοσίευσε ένα σατιρικό βίντεο ενός άντρα να τρώει τις κάψουλες επειδή έδειχνα «πεντανόστιμες σαν καραμέλες».

Γιατροί προειδοποιούν πως η ποσότητα απορρυπαντικού που περιέχουν οι κάψουλες είναι αρκετή για να προκαλέσει έντονη διάρροια και εμετό, ενώ σε ακραίες περιπτώσεις δεν αποκλείεται να επιφέρει μέχρι και το θάνατο.

Η εταιρία Tide από την πλευρά της έσπευσε να διευκρινίσει για ακόμη μία φορά πως οι κάψουλες δεν είναι παιχνίδι και πως κανείς δεν πρέπει να τις χρησιμοποιεί για ο,τιδήποτε άλλο πέρα από τον καθαριστικό σκοπό τους, ακόμη κι αν πρόκειται για φάρσα. Συμβουλεύει δε σε περίπτωση που κάποιον τις καταναλώσεις, να πιει νερό ή γάλα και αμέσως μετά να επικοινωνήσει με το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

Οι κάψουλες απορρυπαντικού ευθύνονται για τουλάχιστον 10 θανάτους, σύμφωνα με το CBS, οι δύο σε νήπια και οι υπόλοιποι σε ηλικιωμένους πολίτες με άνοια.

Now THIS is fake news 😂😂😂



I love how they believe that us teens are dumb enough to literally EAT tide pods😂 #TidePodChallenge #tidepods pic.twitter.com/5d1mNEuT5d — MyGayLife (@realMyGayLife) 11 Ιανουαρίου 2018

Watch the latest video at <a href="http://www.foxnews.com">foxnews.com</a><span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark"></span>

Watch the latest video at <a href="http://www.foxnews.com">foxnews.com</a><span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark"></span>

Watch the latest video at <a href="http://www.foxnews.com">foxnews.com</a><span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark"></span>

Watch the latest video at <a href="http://www.foxnews.com">foxnews.com</a><span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark"></span>

Watch the latest video at <a href="http://www.foxnews.com">foxnews.com</a><span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark"></span>

Watch the latest video at <a href="http://www.foxnews.com">foxnews.com</a><span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark"></span>

Watch the latest video at <a href="http://www.foxnews.com">foxnews.com</a><span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark"></span>

Watch the latest video at <a href="http://www.foxnews.com">foxnews.com</a><span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark"></span>

Watch the latest video at <a href="http://www.foxnews.com">foxnews.com</a><span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark"></span>

Watch the latest video at <a href="http://www.foxnews.com">foxnews.com</a><span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark"></span>

Watch the latest video at <a href="http://www.foxnews.com">foxnews.com</a><span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark"></span>

Watch the latest video at <a href="http://www.foxnews.com">foxnews.com</a><span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark"></span>

Watch the latest video at <a href="http://www.foxnews.com">foxnews.com</a><span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark"></span>

Watch the latest video at <a href="http://www.foxnews.com">foxnews.com</a><span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark"></span>

Watch the latest video at <a href="http://www.foxnews.com">foxnews.com</a><span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark"></span>

Watch the latest video at <a href="http://www.foxnews.com">foxnews.com</a><span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark"></span>

Watch the latest video at <a href="http://www.foxnews.com">foxnews.com</a><span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark"></span>

Watch the latest video at <a href="http://www.foxnews.com">foxnews.com</a><span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark"></span>

Watch the latest video at <a href="http://www.foxnews.com">foxnews.com</a><span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark"></span>

Watch the latest video at <a href="http://www.foxnews.com">foxnews.com</a><span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark"></span>

Watch the latest video at <a href="http://www.foxnews.com">foxnews.com</a><span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark"></span>