Στις σαβάνες της Αυστραλίας ξεσπούν συχνά πυρκαγιές, ειδικά σε περιόδους καύσωνα όπως o συγκεκριμένος που πλήττει τη χώρα, αλλά σύμφωνα με μία νέα επιστημονική έρευνα, δεν είναι μόνο οι άνθρωποι και οι κεραυνοί που ευθύνονται γι' αυτές αλλά και τα αρπακτικά πτηνά.

Η συγκεκριμένη μελέτη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο επιστημονικό περιοδικό «Journal of Ethnobiology», επικαλείται την οικολογική γνώση των αυτοχθόνων Αυστραλών και παρουσιάζει τη σχετικώς άγνωστη συμπεριφορά των αποκαλούμενων «γερακιών της φωτιάς».

Πρόκειται για αρπακτικά πτηνά που βάζουν επίτηδες φωτιές χρησιμοποιώντας φλεγόμενα κλαδιά, τα οποία μεταφέρουν με τα νύχια ή το ράμφος τους.

Στη συνέχεια περιμένουν μέχρι τα υποψήφια θύματά τους -έντομα, σαύρες, μικρά πουλιά και ζώα- ν' αρχίσουν να τρέχουν πανικόβλητα προσπαθώντας να ξεφύγουν από τις φλόγες. Και τότε πέφτουν στα νύχια τους.

«Δεν ανακαλύπτουμε τίποτα καινούριο» λέει ο Mark Bonta, εκ των συντακτών της μελέτης, υπότροφος του National Geographic και γεωγράφος στο πανεπιστήμιο Penn State.

«Το μεγαλύτερο κομμάτι των δεδομένων που έχουμε συλλέξει προέρχεται από τη συνεργασία μας με του Αβορίγινες της Αυστραλίας. Είναι γνώστες του φαινομένου αυτού εδώ και 40.000 χρόνια ή και περισσότερο».

Για δεκαετίες, οι άνθρωποι που ζουν στο βόρειο τμήμα της Αυστραλίας αντιμετωπίζουν τα «γεράκια της φωτιάς» (σ.σ. firehawks), και πιο συγκεκριμένα τον τσίφτη (Milvus migrans), τον αετό του γένους Haliastur (Haliastur sphenurus) και το καφέ γεράκι (Falco berigora) ως κομμάτι της φυσικής τάξης.

“Intentional Fire-Spreading by “Firehawk” Raptors in Northern Australia,” Bonta et al. Journal of Ethnobiology, 37(4) (abstract): https://t.co/JJVomc5zDy #ethnobiology #ethnoornithology #birds #fire pic.twitter.com/Bv4oSA6BpC