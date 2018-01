Ένα μετά το άλλο έσπαγε τα αρνητικά ρεκόρ ο υδράργυρος σήμερα στο βορειανατολικό τμήμα των ΗΠΑ όπου καταγράφτηκαν πολικές θερμοκρασίες με τη βαρυχειμωνιά να έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε 22 ανθρώπους, σύμφωνα με τον απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα αμερικανικά ΜΜΕ.

Σε ιστορικό χαμηλό βούτηξε σήμερα ο υδράργυρος, στους -15 βαθμούς, στο αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης, όπου από χθες επικρατεί το χάος εξαιτίας των ακυρώσεων πτήσεων και καθυστερήσεων στις απογειώσεις και προσγειώσεις.

Καμία διεθνής πτήση δεν προσγειώθηκε στο Terminal 1, όπου συνήθως έρχονται οι πτήσεις της Air France, της Japan Airlines, της Korean Air και της Lufthansa. Συνολικά 94 πτήσεις ακυρώθηκαν και 17 πτήσεις εξετράπησαν προς άλλα αεροδρόμια το Σάββατο.

Περισσότερες από 500 πτήσεις προς και από το JFK έχουν ακυρωθεί και σε σχεδόν 1.400 έχουν σημειωθεί καθυστερήσεις από την Παρασκευή το πρωί έως την Κυριακή το απόγευμα, σύμφωνα με τον ιστότοπο FlightAware.

«Οι πολικές θερμοκρασίες συνεχίζουν να προκαλούν βλάβες στα μηχανήματα και να καθυστερούν τις υπηρεσίες» επισήμανε σε ένα δελτίο τύπου η Λιμενική Αρχή της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ, που διαχειρίζεται το JFK.

Την ίδια ώρα τμήμα του τερματικού σταθμού 4 πλημμύρισε σήμερα αφού έσπασαν οι σωληνώσεις ύδρευσης, έγινε γνωστό από το αεροδρόμιο. Στις εικόνες που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα διακρίνονται όγκοι νερού να πέφτουν από την οροφή σε μια αίθουσα παραλαβής αποσκευών, ενώ εκατοντάδες βαλίτσες έχουν απομακρυνθεί.

Lots and lots and lots of bags at JFK terminal 4 pic.twitter.com/Awde8hlOe1